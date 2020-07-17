17 июля 2020, 16:31
Общество

На Первомайском проспекте ограничат движение транспорта

Проезд для автомобилистов в районе дома №37 будет закрыт до шести часов утра 19 июля

В связи с производством ремонтных работ на сетях теплоснабжения в районе дома № 37 на Первомайском проспекте в Петрозаводске ограничат движение транспорта. Проезд будет закрыт с 22 часов 17 июля до шести часов утра 19 июля. Автолюбителей просят на этот период планировать путь заранее.

Напомним, в связи с ремонтом коммуникаций и дорожного полотна на проспекте также изменятся маршруты общественного транспорта.

Кроме того, ориентировочно до второй половины дня 20 июля в домах № 18,20,22,22-а по Первомайскому проспекту не будет горячей воды.

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Метки: 
Первомайский проспект
ремонт
Проезд
ограничение движения
дороги
сети теплоснабжения