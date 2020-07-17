На Первомайском проспекте ограничат движение транспорта

В связи с производством ремонтных работ на сетях теплоснабжения в районе дома № 37 на Первомайском проспекте в Петрозаводске ограничат движение транспорта. Проезд будет закрыт с 22 часов 17 июля до шести часов утра 19 июля. Автолюбителей просят на этот период планировать путь заранее.

Напомним, в связи с ремонтом коммуникаций и дорожного полотна на проспекте также изменятся маршруты общественного транспорта.

Кроме того, ориентировочно до второй половины дня 20 июля в домах № 18,20,22,22-а по Первомайскому проспекту не будет горячей воды.