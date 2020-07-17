17 июля 2020, 16:03
Сквер в честь медицинских работников создадут в Медвежьегорске
Медвежьегорцам предложили подумать над названием
Будущий сквер на улице Советская в Медвежьегорске предложили назвать в честь медицинских работников. Об этом сообщается на официальной странице администрации Медвежьегорского района в «Вконтакте».
С инициативой поблагодарить медиков за труд во благо жизни и здоровья медвежьегорцев предложил глава города Саяд Искендеров. Проект сквера будет готов к концу июля. Его открытие запланировано на октябрь. Глава Медвежьегорска предложил жителям подумать над названием будущего сквера.
Ранее в этом месте планировалось построить магазин, но горожане выступили против.
Фото: vk.com