Сквер в честь медицинских работников создадут в Медвежьегорске

Будущий сквер на улице Советская в Медвежьегорске предложили назвать в честь медицинских работников. Об этом сообщается на официальной странице администрации Медвежьегорского района в «Вконтакте».

С инициативой поблагодарить медиков за труд во благо жизни и здоровья медвежьегорцев предложил глава города Саяд Искендеров. Проект сквера будет готов к концу июля. Его открытие запланировано на октябрь. Глава Медвежьегорска предложил жителям подумать над названием будущего сквера.

Ранее в этом месте планировалось построить магазин, но горожане выступили против.

Фото: vk.com