Причал для судов хотят построить в районе Онежских петроглифов

На территории комплекса Онежских петроглифов в Пудожском районе к 2022 году планируют построить причал для судов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Сотрудники петербургской компании, которая планирует построить причал в районе петроглифов, приедут в Карелию на следующей неделе. Специалисты выберут наиболее подходящее и отвечающее требованиям охраняемых природных территорий место, сообщает пресс-служба правительства республики.

Благоустройство территории археологического комплекса включает строительство причала для пассажирских судов различных типов и входной зоны с визит-центром, кафе, местами продажи сувениров. При создании концепции входной зоны губернатор поручил предусмотреть возможность одновременного прибытия нескольких судов.

Фото: alem-tour.ru