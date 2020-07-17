Петрозаводчане пытаются продать незаконно установленные гаражи

В Петрозаводске некоторые предприимчивые горожане, которые незаконно установили гаражи, которые подлежат сносу, пытаются их продать. Об этом предупреждают в администрации карельской столицы.

Незаконно установленные объекты демонтируют по решению комиссии, в составе которой представители государственных органов, в том числе МВД по Петрозаводску. В настоящее время подрядчик в рамках муниципального контракта демонтирует гаражи на Комсомольском проспекте. Всего в июле-августе планируется убрать 30 незаконно установленных объектов.

Затраты мэрии на демонтаж подлежат возмещению в полном объеме с тех, кто самовольно установил нестационарный объект. Сюда входят расходы по контракту и оценке имущества. Сумма может составлять до 15 тысяч рублей.

«В ходе исполнения контракта неоднократно возникали ситуации, при которых лицо, незаконно установившее гараж, перепродавало имущество, избегая правовых последствий», - сообщили в пресс-службе администрации. В мэрии призывают горожан при заключении сделки купли-продажи требовать документы, свидетельствующие о законном расположении имущества на земельном участке.