Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 17 июля

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция выявлена 16 июля.

Главным очагом распространения Covid-19 остается Петрозаводск. В столице Карелии уже 924 заболевших. На втором месте Кемский район - 124 случая. На третьей позиции Беломорский район (104).

Далее следуют Сортавальский (96), Олонецкий (86), Суоярвский и Муезерский (по 68), Сегежский (66), Прионежский (57), Лахденпохский (56) и Кондопожский районы (50).

Меньше всего больных в Калевальском районе. Там заражены пять человек.