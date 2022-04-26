Мужчина с голым торсом прилег прямо на дороге в Петрозаводске

Странное поведение полуголого мужчины на улице Мелентьевой в Петрозаводске запечатлела камера наблюдения CityLink.

«Сегодня утром на ул. Мелентьевой какой-то полуголый неадекват бросался прямо под машины», - сообщается в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

26 апреля в 08:39 мужчина с голым торсом раскинул руки и направился к проезжавшим по дороге автомобилям. Он вышел на проезжую часть и улегся на спину, затем подтянул к себе ноги, перекатился на руки и колени, быстро поднялся. В это время к нему подошел прохожий.

Мужчина отскочил от него на газон и упал. Прохожему удалось его удержать. Спустя какое-то время к нему на помощь подошел еще один мужчина. Горожане удерживали неадекватного мужчину, пока не приехала полиция.

Напомним, 15 апреля петрозаводчане стали свидетелями странного поведения мужчины на перекрестке Ленинградской улицы и Октябрьского проспекта. Прохожие также увели мужчину с перекрестка и дождались приезда росгвардейцев. (фото скриншот)