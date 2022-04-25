«ВКонтакте» запустила темную тему для компьютеров

Пользователи «ВКонтакте» могут включить темную тему и на своих компьютерах. О том, что функция стала доступна на всех платформах, сообщили в соцсети.

Переходить на темную тему рекомендуют пользователям, которые засиживаются за монитором допоздна, поскольку с опцией им будет комфортнее просматривать видео и общаться.

«С пониженным контрастом и темным фоном удобно пользоваться нужными сервисами при слабой освещенности - с комфортом для глаз и без лишнего напряжения»,

- говорится в пресс-релизе соцсети. Также отмечается, что темная тема – это еще и просто красиво.

Темная тема доступна на любом устройстве, в мобильном приложении на iOS и Android, в версии для компьютеров и в мобильной версии. Переключить тему можно в меню — за аватаром в верхнем правом углу.

Кроме темной и светлой темы можно выбрать и системную. «ВКонтакте» будет затемняться вместе с браузером или устройством, в зависимости от расписания в настройках. (фото pixabay.com, cocoandwifi, vk.com)