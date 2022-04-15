Мужчина кружился по перекрестку, размахивал руками и мешал водителям

Странную картину наблюдали сегодня вечером петрозаводчане на перекрестке улицы Ленинградская и Октябрьского проспекта. В 18:04 на перекресток вышел мужчина. Перед этим он прошел по газону, перелез через ограждение, проделал какие-то манипуляции со светофором, а затем вышел на проезжую часть, стал размахивать руками, словно регулировщик. Автомобили аккуратно его объезжали.На тротуаре в это время собралось несколько человек, один из них звонил по телефону, возможно, вызывал помощь.В итоге трое пешеходов сами вышли на перекресток, при этом странный персонаж попятился и оббежал их, но горожане схватили его за руки и увели с дороги на тротуар, где он то сидел, то лежал. Мужчины передали его подъехавшим вскоре сотрудникам Росгвардии. Двое силовиков прижали его к автомобилю и надели наручники, поскольку руки у него оказались за спиной.Спустя несколько минут к ним подъехал автомобиль ППС, из него вышли двое полицейских и о чем-то несколько минут переговаривались с росгвардейцами.В 18:20 полицейские уехали, а росгвардейцы усадили странного мужчину на заднее сиденье служебной машины и тоже уехали. Все происходившее пятничным вечером запечатлела уличная камера CityLink.