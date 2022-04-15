Военная прокуратура нашла нарушение на территории военгородка

Штраф в размере 50 тыс. рублей придется заплатить коммерческой организации, которая самовольно разместила на территории военного городка оборудование. Нарушение выявила Военная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

При проведении проверки сотрудниками Военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона было вскрыто нарушение законодательства о землепользовании. Как оказалось в ходе разбирательств, компания, предоставляющая услуги мобильной связи, при отсутствии каких-либо разрешительных документов разместила на территории одного из военных городков свое оборудование, огородив его забором.

Военный прокурор гарнизона возбудил дело об административном правонарушении по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка или его части , в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на указанный земельный участок». Постановлением управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии правонарушителя привлекли к ответственности – оштрафовали на 50 тыс. рублей. Спорный вопрос о принадлежности земельного участка решается. Фото: pixabay.