Могилы участников СВО осквернили в Карелии

В Кондопоге неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Чиновник назвал произошедшее вопиющим актом вандализма. Такие поступки недопустимы и глубоко возмутительны, отметил Зацепин.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. «Виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание», - написал Зацепин. © «Петрозаводск говорит»