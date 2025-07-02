02 июля 2025, 16:58
Могилы участников СВО осквернили в Карелии
В Кондопоге сотрудники правоохранительных органов ищут вандалов
Фото: unsplash / Zahra
В Кондопоге неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.
Чиновник назвал произошедшее вопиющим актом вандализма. Такие поступки недопустимы и глубоко возмутительны, отметил Зацепин.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. «Виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание», - написал Зацепин. © «Петрозаводск говорит»