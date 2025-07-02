02 июля 2025, 16:58
Происшествия

Могилы участников СВО осквернили в Карелии

В Кондопоге сотрудники правоохранительных органов ищут вандалов
Свеча памяти
Фото: unsplash / Zahra

В Кондопоге неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Чиновник назвал произошедшее вопиющим актом вандализма. Такие поступки недопустимы и глубоко возмутительны, отметил Зацепин.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. «Виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание», - написал Зацепин. © «Петрозаводск говорит»

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Дмитрий Зацепин
новости Карелии