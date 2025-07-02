Стала известна судьба пропавшего в Карелии 89-летнего мужчины

Пропавший в лесу в Прионежском районе 89-летний мужчина найден, он жив. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, пенсионер отправился в лес из СНТ «Онежец-2» 1 июля и не вернулся домой. На помощь родственникам пришли волонтеры.

В итоге история завершилась успешно - пожилого человека нашли. Волонтеры поблагодарили всех участников поиска. © «Петрозаводск говорит»