02 июля 2025, 16:46
Стала известна судьба пропавшего в Карелии 89-летнего мужчины
Волонтеры нашли пенсионера, заблудившегося в лесу под Петрозаводском
Фото: «Петрозаводск говорит»
Пропавший в лесу в Прионежском районе 89-летний мужчина найден, он жив. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».
Напомним, пенсионер отправился в лес из СНТ «Онежец-2» 1 июля и не вернулся домой. На помощь родственникам пришли волонтеры.
В итоге история завершилась успешно - пожилого человека нашли. Волонтеры поблагодарили всех участников поиска. © «Петрозаводск говорит»