02 июля 2025, 15:24
Молодой водитель травмировался в ДТП на Шуйском шоссе
Внедорожник и легковой автомобиль не поделили дорогу на выезде из Петрозаводска
Фото ГАИ
В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали вчерашнее ДТП на Шуйском шоссе.
По данным ведомства, все случилось в 20:50. 61-летняя водитель автомобиля Hyundai при выезде со второстепенной дороги не пропустила автомобиль ВАЗ. Произошло столкновение.
В результате аварии травмы получил 27-летний водитель отечественной машины. Обстоятельства ДТП устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»