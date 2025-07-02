02 июля 2025, 15:24
Происшествия

Молодой водитель травмировался в ДТП на Шуйском шоссе

Внедорожник и легковой автомобиль не поделили дорогу на выезде из Петрозаводска
ДТП на Шуйском шоссе
Фото ГАИ

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали вчерашнее ДТП на Шуйском шоссе.

По данным ведомства, все случилось в 20:50. 61-летняя водитель автомобиля Hyundai при выезде со второстепенной дороги не пропустила автомобиль ВАЗ. Произошло столкновение.

В результате аварии травмы получил 27-летний водитель отечественной машины. Обстоятельства ДТП устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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