Молодой водитель травмировался в ДТП на Шуйском шоссе

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали вчерашнее ДТП на Шуйском шоссе.

По данным ведомства, все случилось в 20:50. 61-летняя водитель автомобиля Hyundai при выезде со второстепенной дороги не пропустила автомобиль ВАЗ. Произошло столкновение.

В результате аварии травмы получил 27-летний водитель отечественной машины. Обстоятельства ДТП устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»