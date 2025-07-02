02 июля 2025, 09:23
Происшествия

Человек пострадал в ДТП на выезде из Петрозаводска

Два автомобиля столкнулись на Шуйском шоссе в карельской столице
Скорая помощь
Фото: «Петрозаводск говорит»

Вечером 1 июля в Петрозаводске произошла дорожная авария на Шуйском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии в своем Telegram-канале.

По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 21:14. На место выехали спасатели. Выяснилось, что столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП пострадал один человек. Пожарные принимали участие в ликвидации последствий столкновения. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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