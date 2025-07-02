Человек пострадал в ДТП на выезде из Петрозаводска

Вечером 1 июля в Петрозаводске произошла дорожная авария на Шуйском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии в своем Telegram-канале.

По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 21:14. На место выехали спасатели. Выяснилось, что столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП пострадал один человек. Пожарные принимали участие в ликвидации последствий столкновения. © «Петрозаводск говорит»