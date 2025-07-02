02 июля 2025, 09:23
Человек пострадал в ДТП на выезде из Петрозаводска
Два автомобиля столкнулись на Шуйском шоссе в карельской столице
Фото: «Петрозаводск говорит»
Вечером 1 июля в Петрозаводске произошла дорожная авария на Шуйском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии в своем Telegram-канале.
По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 21:14. На место выехали спасатели. Выяснилось, что столкнулись два легковых автомобиля.
В результате ДТП пострадал один человек. Пожарные принимали участие в ликвидации последствий столкновения. © «Петрозаводск говорит»