Серьезный пожар полыхал этим утром в Карелии

Сегодня в 2:56 утра на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в Суоярви. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

На место выехали две единицы техники и десять специалистов. Выяснилось, что возгорание произошло в двухэтажном нежилом доме. Огонь охватил лестничную клетку и три квартиры на втором этаже. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Ликвидировать возгорание удалось лишь в 4:55. Продолжается проливка и контроль. В результате ЧП никто не пострадал. © «Петрозаводск говорит»