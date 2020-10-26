Мэр Сортавалы отсудил у главы Карелии 15 тысяч рублей

Мэр Сортавалы Сергей Крупин отсудил у губернатора Артура Парфенчикова 15 тысяч рублей. Во столько сортавальский суд оценил расходы, понесенные градоначальником во время тяжбы с главой Карелии в начале этого года.

Хотя возмещения расходов Сергей Крупин требовал лично от Парфенчикова, выплачивать компенсацию будут из региональной казны: глава республики в проигранном суде выступал как должностное лицо. Речь идет об административном иске, который Артур Парфенчиков подал в январе 2020 года. Губернатор требовал отправить Крупина в отставку, потому что у того якобы нашлись коррупционные нарушения.

Как установила проверка, у мэра Сортавалы имелся банковский счет, не указанный в декларации. Счет был открыт в 2008 году, когда Крупин брал кредит на покупку бытовой техники. Кредит был полностью погашен, счет все эти годы оставался нулевым, им никто не пользовался, однако по какой-то причине он не был закрыт, а следовательно, подлежал указанию в декларации. На основании этого глава региона намеревался прекратить полномочия Сергея Крупина.

Суды первой и второй инстанции отказались снимать мэра с должности. Интересы градоначальника в процессе представлял юрист, чью работу сортавальский мэр оплачивал. Сергей Крупин требовал с проигравшей стороны – Артура Парфенчикова – 25 тысяч рублей в качестве компенсации судебных издержек. 15 октября Сортавальский суд вынес решение: удовлетворить иск частично, взыскав с ответчика 15 тысяч. При этом платить Крупину будет Минфин Карелии, а не губернатор.

Напомним, Сортавалу уже год сотрясают политические скандалы. Вначале был распущен городской совет, отказавшийся принимать решение об объединении районного центра с близлежащим поселком Хелюля. Новый состав горсовета отправил в отставку мэра Сергея Крупина, который также выступал против объединения. Затем Крупин через суд вернул себе должность на фоне массовой поддержки горожан. Сейчас в Сортавале проходят выборы, с которых по формальным основаниям снимают кандидатов от одной из партий. Фото с личной страницы Сергея Крупина