На объектах «Комфортной городской среды» должен быть жесткий контроль

Предварительные итоги реализации в Карелии федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обсуждались на заседании парламентского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

«2020 год беспрецедентный по финансовым объемам на благоустройство. И то, что сейчас делается на территории города Петрозаводска – это большой задел на будущее. И не через три, не через пять, не через десять лет к качеству работ не должно быть никаких нареканий. Поэтому должен быть жесткий контроль за качеством, и не должен быть подписан ни один акт выполненных работ, если есть малейшие нарекания к качеству благоустройству объектов»