Худрук сортавальского театра отказался от награды Парфенчикова

Текст: Георгий Чентемиров

Художественный руководитель сортавальского театра «Дети понедельника» Артур Ладысев намерен вернуть властям почетный знак «За вклад в развитие республики Карелия». Эту награду он получил 9 октября. А 14 октября суд Сортавалы снял его с выборов в местный горсовет. Причина – отсутствие подписи на одном из документов, которые сдавались в избирательную комиссию. Такое решение разгневало Ладысева, и он пошел на отчаянный шаг.

О своем решении худрук театра сообщил на странице в социальной сети. Ладысев прямо обратился к губернатору, ведь именно его указом производится награждение этим знаком.

– Уважаемый Артур Олегович! Большое вам спасибо за оценку моего труда, но я отказываюсь от этого знака, так как не хочу иметь эту награду за такое «развитие» нашей республики. Прошу сообщить адрес, куда я могу отослать удостоверение и знак, – написал Артур Ладысев.

– Я не собирался становиться героем дня. Но я хотел привлечь общественное внимание к тому, что творится. Так нельзя поступать, понимаете?

– объяснил руководитель театра журналисту портала «Петрозаводск говорит».

По словам бывшего кандидата, с выборов его сняли по иску другого кандидата, представляющего партию «За справедливость». Это молодой человек, даже не проживающий в Сортавале. Именно он подал иск по факту нарушений.

– Оказалось, что на одном из листов по первому финансовому отчету отсутствует подпись. Однако мой адвокат полагает, что по закону, если человека зарегистрировали кандидатом, они должны были сперва уведомить о недочетах, которые нужно исправить. Но я никакого уведомления на руки не получал, сразу пришла повестка в суд. Еще один вопрос — на каком основании этот молодой человек подавал иск. Очевидно, он должен был ознакомиться с моим делом. Но мы получили справку из территориальной избирательной комиссии о том, что с таким запросом данный кандидат не обращался. И как тогда он получил мои документы? – задается вопросом бывший кандидат в депутаты.

По словам Ладысева, реакции на его шаг от официальных лиц не последовало. Однако на следующий день свое мнение высказал министр культуры Карелии Алексей Лесонен. Чиновник, судя по всему, сильно обиделся за своего работодателя.

«Считаю необходимым пояснить, награда Артуру Валерьевичу Ладысеву была присуждена по ходатайству коллектива Народного молодёжного театра – студии «Дети понедельника». Коллектив высоко оценил творческую деятельность своего руководителя… Коллегия Министерства культуры РК и наградная комиссия согласились с мнением жителей города Сортавала. В рамках политической борьбы можно ожидать различных акций и выступлений. В данной же ситуации считаю, что демонстративный отказ от ранее принятой награды, которую вручают от имени не столько главы Республики Карелия, сколько от жителей, в том числе от самых близких друзей, - недостойный шаг.

Вычурная, эмоционально заряженная, привлекшая внимание акция, но, всё-таки, недостойная, прежде всего перед лицом коллег. За этими действиями прослеживается нелепая попытка оправдаться за собственные оплошности, допущенные при подготовке регистрационных документов в избирком",

– написал на своей странице министр культуры.

Сам Ладысев свои действия объясняет очень просто.

– Я 20 лет с ребятами создавал театр. Мы его вывели в число лучших коллективов России. Дважды были в Москве в Центральном доме актера. А во время этого судебного заседания у меня было чувство, будто меня искупали в какой-то грязи. Я за 60 лет впервые был на суде. Стало так обидно! Я уважаю Артура Олеговича, его работу. Но не могу я эту награду получать, когда моих однопартийцев снимают с выборов, обливают грязью, да еще и чужими руками.

Нас за баранов держат? Я получил награду за развитие, но что же это за развитие такое? Ну выиграйте вы в честной борьбе, я признаю поражение и пожму руку…

Впрочем, Артур Ладысев надеется, что награду можно каким-то образом «переписать» на коллектив. «Мои ребята это заслужили», говорит художественный руководитель любительского театра.

Тем временем в Сортавале продолжают выбивать с выборов неугодных власти кандидатов. В один день с Ладысевым суд снял с гонки Раису Омельчук – тоже за формальное нарушение при подаче документов. Впереди еще несколько подобных судов. Столица северного Приладожья продолжает оставаться в эпицентре политического шторма.