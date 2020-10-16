Элиссан Шандалович подвел итоги заседания Законодательного собрания

Как отметил спикер Законодательного Собрания, с учетом поступления безвозмездных федеральных поступлений доходная часть бюджета республики составила 65 млрд 990 млн рублей., расходная - 71 млрд 739 млн рублей.

Целевые средства направлены на ремонт дорог Великая Губа – Оятевщина и Олонец – Питкяранта – Леппясилта, строительство моста на ул. Мерецкова в Петрозаводске, мероприятия индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии, организацию бесплатного горячего питания школьников 1-4 классов, компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда Республики Карелия и др.

Кроме этого, 30 млн рублей выделено из бюджета на погашение задолженности Республиканского перинатального центра.

Законодательное Собрание также поддержало поправку к законопроекту, которая сохраняет действующий порядок расчёта налога на имущество организаций исходя из его кадастровой стоимости.