Масштабный ремонт дорог в Петрозаводске начнут с улицы Правды

В пятницу в Петрозаводске начнут ремонт улицы Правды. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик АО «АБЗ-Дорстрой» начнет демонтировать бортовой камень на отдельных участках улицы Правды.

Дорожники также отфрезеруют старое покрытие, частично заменят бортовой камень, заасфальтируют улицу.

Напомним, в течение двух лет в столице Карелии отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них. На ремонт потратят 939 миллионов рублей. (фото chastnik.ru)