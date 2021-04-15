15 апреля 2021, 17:10
Масштабный ремонт дорог в Петрозаводске начнут с улицы Правды
Первые работы дорожники начнут проводить уже в эту пятницу
В пятницу в Петрозаводске начнут ремонт улицы Правды. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик АО «АБЗ-Дорстрой» начнет демонтировать бортовой камень на отдельных участках улицы Правды.
Дорожники также отфрезеруют старое покрытие, частично заменят бортовой камень, заасфальтируют улицу.
Напомним, в течение двух лет в столице Карелии отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них. На ремонт потратят 939 миллионов рублей. (фото chastnik.ru)