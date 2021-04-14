29 дорог в Петрозаводске будут приведены в порядок до ноября

В передаче «Мэр и Я» председатель комитета ЖКХ Петрозаводска Андрей Бекелев рассказал, как началась реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

- Можно сказать, что уже стартовал ремонтный сезон, – комментировал Андрей Бекелев, - на днях были заключены два муниципальных контракта на общую сумму 950 млн рублей. Планируем отремонтировать на них 29 городских магистралей (по условному распределению 8 дорог на 2021 г. и 21 дорога на 2022 год). Однако планируем уже в 2021 г. опережающими темпами выполнить ремонт и за 2022-й год.

Таким образом, по нашим планам 29 дорог к 30 октября должны быть приведены в порядок.

Такие темпы помогут привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы выполнит АО «АБЗ-Дорстрой». Эта компания ремонтировала петрозаводские дороги в рамках реализации нацпроекта в 2019 и в 2020 годах. Кроме того, на лето запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Порядка 50 млн рублей будет направлено на нанесение горизонтальной дорожной разметки, на устройство двух светофорных объектов и на устройство наружного освещения на 10 дорогах. (Видео)