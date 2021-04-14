В Петрозаводске порядок на контейнерной площадке навели после жалобы

В государственное казенное учреждение «Карелприрода» поступило обращение жителя дома №31 по Сыктывкарской улице.

13 апреля заявитель жаловался на захламление контейнерной площадки. Инспекторы выехали на место и зафиксировали нарушения.

После звонка оператору по транспортированию ТКО оперативно приехал мусоровоз, контейнерная площадка была очищена от отходов.

Житель дома, который ранее жаловался на неубранную площадку, поблагодарил сотрудников ГКУ РК «Карелприрода» за эффективную работу.

Инспекторский состав продолжает проверки всех контейнерных площадок в Петрозаводске.

Фото из группы Минприроды Карелии