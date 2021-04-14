Субботники стартуют в Петрозаводске на следующей неделе

С 21 апреля в столице Карелии открывается пора субботников. Первым, где приберут мусор, станет Парк Победы. Экологическая акция здесь будет проходить 21 апреля с 16 до 17:30.

Петрозаводчан приглашают присоединиться к уборке городских территорий, формовке и посадке растений. Всем желающим преобразить Петрозаводске после зимы выдадут перчатки и пакеты для мусора. Также во время мастер-классов обучат правильному уходу за растениями при обрезке и посадке, рассказали в мэрии.

Следующий субботник запланирован на 22 апреля в парке Железнодорожников, 23 апреля – парке Ямка, 24 – Приозерном парке, 27 апреля – сквере карельских рун, 29-го – в Кленовом сквере, 30 апреля – сквере Ивана Молчанова. Затем экологические акции пройдут в мае с 5 по 28 число.

Петрозаводчане могут также самостоятельно организовать субботник на общественных территориях города. Для этого нужно подать заявку на электронную почту: anna.kashnikova@petrozavodsk-mo.ru. Указать контактное лицо, телефон, территорию, которую планируется очистить от мусора, отметить необходимость предоставления мешков и перчаток. Вывоз мусора после субботников из дворов и с территорий при различных учреждениях обеспечивают управляющие организации и лица, ответственные за содержание. (фото tvkrasnodar.ru)