ГИБДД рассказала, за что будут штрафовать велосипедистов

Пришла весна, и на дорогах появляется все больше велосипедистов и пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности). В связи с этим пресс-служба Госавтоинспекции решила напомнить о правилах, касающихся безопасности на дороге, сообщает mail.ru.

«В соответствии с российским законодательством административная ответственность начинается с 16 лет, поэтому за все нарушения правил дорожного движения водитель велосипеда будет привлечен к ответственности так же, как и водитель любого другого транспортного средства»,

— сообщила ГИБДД.

При этом двигаться на велосипеде по проезжей части разрешается только по достижении 14 лет.

На велосипеде запрещено пересекать дорогу по пешеходным переходам, ездить «без рук», двигаться по автомагистрали, буксировать велосипеды, перевозить выступающий более чем на 0,5 м за габариты груз, перевозить пассажиров (кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье), а также ездить в состоянии опьянения.

За нарушение ПДД на мопеде или велосипеде предусмотрен штраф в размере 800 рублей. За «пьяную» езду — от 1000 до 1500 рублей.

Также в ГИБДД напомнили, что движение велосипедистов младше семи лет разрешено только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

Что касается СИМ (к ним относят гироскутер, сегвей, моноколесо, самокат и др.), их пользователи считаются пешеходами. Поэтому выезжать на СИМ на проезжую часть запрещено, а при переходе дороги необходимо спешиться. // Фото: terve.su