«Карелприрода» информирует жителей республики, куда нужно обращаться

Специалисты «Карелприроды» ответили на вопросы жителей республики по проблемам обращения с ТКО, сообщает сайт правительства региона.

Больше всего вопросов на «горячую линию», прошедшую 9 апреля, поступило по начислениям за услугу по вывозу отходов. Также жителей Карелии волнует содержание контейнерных площадок и несанкционированные свалки.

Сотрудники разъяснили позвонившим действующее законодательство и подсказали, как решить ту или иную проблему. Сложные случаи будут проработаны отдельно, ответ звонившим поступит в письменном виде.

Специалисты отмечают, что многие люди не знают, куда нужно обращаться в том или ином конкретном случае. Для изменения данной ситуации они публикуют список контактов ответственных структур.

Контакты Единого расчетного центра РК по вопросам начислений за услугу по обращению с ТКО:

для физических лиц: +7 (911) 050 50 21; +7 (931) 701 88 48; 8 (8142) 59 46 05; e-mail: main@eirz-karelia.ru ; для юридических лиц: 8 (8142) 59 46 06; e-mail: commerce@eirz-karelia.ru

По вопросам некачественного оказания услуги по обращению с ТКО необходимо обратиться к региональному оператору ООО «Автоспецтранс»: 8 (8142) 28-28-14; + 7 921 222 80 34, ; e-mail: info@rotko10.ru

При обнаружении несанкционированной свалки необходимо прислать координаты и фото свалки на электронную почту ГКУ РК «Карелприрода»: info@karelpriroda.ru

Также жители Карелии, которые не успели задать свой вопрос на горячей линии, могут направить свои обращения в ГКУ РК «Карелприрода» по электронной почте: info@karelpriroda.ru или на официальную страницу Минприроды Карелии в социальной сети.

В обращении необходимо указать полные данные заявителя: ФИО, место проживания, номер телефона, а также подробно изложить суть проблемы с указанием адреса или координат, желательно приложить фото- или видеосвидетельства.

В дальнейшем подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе.

Фото ссайта om-saratov.ru