Россиянам объяснили, почему яйца подскочили в цене

Росту цен на куриное яйцо нашлось объяснение. Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что яйца традиционно дорожают перед Пасхой. Христианский праздник в этом году приходится на 2 мая.

«Это традиционное время всплеска цен. Но за этим внимательно следят»,

- цитирует Кузнецова РИА Новости. Он добавил, что торговым сетям предложили механизмы саморегулирования.

Также, со слов Кузнецова, на стоимость повлияло сокращение производства из-за вспышек болезней птицы, а переходящие запасы не были сформированы.

«В мае и производство увеличится, и спрос упадет, все-таки он сейчас перед Пасхой высокий. Производство обещают очень сильно нарастить»,

- сказал Кузнецов.

C 6 по 12 апреля яйца в среднем по России подорожали на 2,3%. С 30 марта по 5 апреля рост составил 2,1%, с начала года - 11,6%.

Ранее стало известно о подорожании сладостей. (фото bbc.com)