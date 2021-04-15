15 апреля 2021, 16:36
Россия

Россиянам объяснили, почему яйца подскочили в цене

В Минпромторге объясняют, что яйца традиционно дорожают перед Пасхой

Росту цен на куриное яйцо нашлось объяснение. Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что яйца традиционно дорожают перед Пасхой. Христианский праздник в этом году приходится на 2 мая.

«Это традиционное время всплеска цен. Но за этим внимательно следят»,

- цитирует Кузнецова РИА Новости. Он добавил, что торговым сетям предложили механизмы саморегулирования.

Также, со слов Кузнецова, на стоимость повлияло сокращение производства из-за вспышек болезней птицы, а переходящие запасы не были сформированы.

«В мае и производство увеличится, и спрос упадет, все-таки он сейчас перед Пасхой высокий. Производство обещают очень сильно нарастить»,

- сказал Кузнецов.

C 6 по 12 апреля яйца в среднем по России подорожали на 2,3%. С 30 марта по 5 апреля рост составил 2,1%, с начала года - 11,6%.

Ранее стало известно о подорожании сладостей. (фото bbc.com)

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Метки: 
Пасха
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