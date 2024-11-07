Люди пытаются отстоять сосновый бор и пляж в карельском поселке

В 2022 году территория на берегу озера Сямозеро имела статус рекреационной, но после изменения Генплана участок площадью 1500 квадратных метров отдали под индивидуальное жилое строительство. Местные жители высказались против такого решения.

«Неужели интересы двух семей из Петрозаводска, отстаивающих свое право на данный земельный участок в суде, могут перевесить интересы жителей и гостей Эссойлы на право отдыха в данном месте? Столетние сосны много повидали на своем веку, устояли перед многими штормами сурового Сямозера, но устоят ли сейчас, чтобы и дальше дарить всем жителям свою красоту?»,

— волнуются люди в сообществе «Подслушано и подсмотрено в Эссойле».

Малый пляж — тихое и спокойное место, где местные жители и гости поселка Эссойла могли отдохнуть от суеты большого города. Здесь чистый песок и чистая вода. Недаром для прогулок на свежем воздухе, проведения спортивных и праздничных мероприятий отдыхающие выбирали именно этот живописный кусочек земли.

«Сосны и красоту этих мест по-любому надо сохранить. Надо бороться! Люди лишатся такого красивого места, а кто-то обретет шикарные просторы, настроит домиков и будет «денежки стричь» с местных жителей»,

— выступила в комментариях Марина Карпова.

Число скандалов, связанных выдачей участков и застройкой вдоль берегов неуклонно растет. Напомним, что в этом году жителям села Ведлозеро удалось предотвратить захват берега.

Ведлозерцы поделились опытом, как можно повлиять на решение органа власти. //Фото: Аля Беккер