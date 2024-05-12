Жителям села в Карелии удалось предотвратить захват берега

Текст, фото: Алина Гапеева

Свое мнение ведлозерцы отстояли с помощью современных технологий. В рамках публичных слушаний они проголосовали на «Госуслугах» и общими усилиями смогли повлиять на решение районной власти. Люди высказали свое несогласие с ее намерением продать в местечке Рожнаволок землю, вернее, территорию, по которой проходит дорога, ведущая к пляжу, именуемом в народе «Латышский» — популярному месту отдыха жителей Ведлозера.

Весть о том, что проход по улице Промышленной, ведущий к местному пляжу, может попасть частному лицу под огороды, вызвала у людей сначала удивление, потом беспокойство, а потом и решение помешать захвату территории. Без сомнения, передача в долгосрочную аренду (с возможной последующей продажей) прибрежной территории ограничит людям свободный доступ к водоему. Новый пользователь земельного участка при межевании по праву может перекрыть дорогу к нему.

Земля раздора

Благополучный исход данной истории – дело случая. Все могло бы закончиться не в пользу ведлозерцев. Просто один из жителей села по счастливой случайности заглянул на сайт ЕГРН 365 публичной кадастровой карты в интернете и обнаружил, что дорога, ведущая к народному пляжу, может стать частью надела земельной собственности. Территорию в полторы тысячи квадратных метров Пряжинская администрация может передать в аренду для ведения садоводства, огородничества, организации палисадников, хотя жилищное строительство на этом участке и запрещено.

На карте были обозначены условные границы участка с кадастровым номером 10:21:0060136:196, находящегося по улице Промышленной. Как стало известно, на данную территорию уже претендует потенциальный собственник.

В онлайн-сервисе ЕГРН можно узнать кадастровую стоимость, кадастровый номер земельного участка, увидеть кадастровый план, границы земельных участков, а также получить иную информацию и заказать выписку из кадастрового реестра. Все это вызывает некоторые сложности, но люди уловили главное: доступ на любимый сельский пляж может быть закрыт.

«Ко мне обратились местные жители с просьбой как-то подействовать на решение районной администрации сохранить проход к пляжу. Оказывается, на платформе Госуслуг проводятся публичные слушания. Признаюсь, что лично для меня и для многих ведлозерцев способ выразить свое мнение с помощью электронных технологий стал открытием. Совет дали люди, которые оказались более «подкованы» по земельным вопросам, чем я»,

— говорит Наталья Антонова, которая возглавляет актив села «С.С.С.Р. (Сохраним Село Своими Руками)».

Изобретаем велосипед

Конечно же, устная инструкция к применению оказалась не такой подробной, как хотелось бы.

«Для того чтобы принять участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях с помощью платформы обратной связи, нужно для начала зайти на официальный сайт «Госуслуги. Решаем вместе». Потом попасть в личный кабинет и найти баннер «Общественные обсуждения и публичные слушания». Гаджет выдаст три вкладки «региональные», «местные» или «районные». Из предложенного списка (в нашем случае районные) надо выбрать публичные слушания или общественные обсуждения; нажать кнопку «подать замечания и предложения», — посоветовали продвинутые пользователи интернета.

Казалось бы, что несколько нажатий на клавиши компьютера или телефона — это проще пареной репы. В действительности не так все элементарно.

Сельским гражданам пришлось столкнуться с рядом проблем и изобретать велосипед там, где он уже давно изобретен.

Начнем с того, что сайтом Государственных услуг может воспользоваться только зарегистрированный пользователь. Интернет–юзеры знают, что прежде чем создать собственную учетную запись на портале Госуслуг, надо попотеть.

«Укажите свои данные: фамилию, имя, отчество, телефонный номер и e-mail. Через несколько секунд вам придет СМС-сообщение с кодом подтверждения или письмо с гиперссылкой. Введите код и придумайте пароль. Если пришла ссылка на почту, перейдите по ней и сделайте то же самое. Адрес почты или номер телефона станут логином вашего аккаунта на портале Госуслуг», — разъясняет интернет.

Получив доступ на сайт Госуслуг, в поиске необходимо написать: «Общественные обсуждения публичные слушания». Тут имеет значение адрес регистрации участника. Вам будет дана информация по кадастровым земельным участкам именно вашего поселения, административного округа.

"Подача своих замечаний или предложений вызвала у нас некоторую сложность: кто-то не авторизован, у кого-то нет интернета, а кто-то не умеет пользоваться сайтом или не может получить код доступа. В их число попали даже те люди, которые активно пользуются гаджетами. Более того, мы сами заметили некую странность: в одночасье все наши уже написанные замечания вдруг обнулились… Правда, появились через пару часов. Интересно знать, что же случилось? Технический сбой? Полтергейст постарался? А если б они так и не появились? В общем, ведлозерцы столкнулись с рядом технических проблем",

— рассказывает Наталья Антонова.

На то, чтобы внести замечания по поводу изменения территории, давалось ровно две недели (с 22 марта по 10 апреля).

Точка или многоточие

Будет полезно знать, что заявление на изменение вида разрешенного использования можно подать в том числе в любой удобный офис Многофункционального центра (МФЦ). Для ведлозерцев ближайший офис МФЦ находится на расстоянии 50 километров в поселке Пряжа, что, как вы сами понимаете, не слишком удобно, поэтому из-за удаленности онлайн-голосование на государственном сервисе стало для них единственной формой решения проблемы.

Ровно четыре десятка неравнодушных жителей села Ведлозеро выразили свою точку зрения в разделе «Представление замечаний и предложений» на интернет-портале государственных услуг.

Однако, как отмечают ведлозерцы, опираясь на свой опыт, жители сел и деревень все-таки ограничены в возможностях повлиять на решение земельных вопросов: участвовать в публичных слушаниях на сайте Госуслуг могут лишь единицы. Добраться до МФЦ в районный центр тоже могут немногие. При этом поселковые администрации не имеют полномочий формировать земельные участки. Эти вопросы решает региональная или районная власти. Главы поселковых администраций зачастую не в курсе статуса того или иного земельного участка.

В ближайшее время неравнодушные жители Ведлозера будут ставить перед местной властью вопрос о закреплении важных территорий села под социальные общественно-значимые места: для спортивных площадок, пешеходных зон, парковок, пожарных пирсов и так далее.

«Необходимо, чтобы этот список формировался с участием мнения и запросов населения и имел официальную силу»,

— считают люди.

Кстати, у ведлозерцев уже есть положительный опыт решения «территориальных вопросов» на селе. По их настоянию была снесена дамба, соединяющая Рожнаволок с материком, и построен мост, не нарушающий природную циркуляцию воды в Ведлозере.

Однако желания селян не всегда совпадают с бюджетом местной власти.

«Кадастровые работы по формированию земель стоят порядка 30 тысяч. Таких денег в поселении нет», — развел руками глава Ведлозерского поселения Александр Чугай.

Что же делать? Местные жители пока строят планы, что в Рожнаволоке в дальнейшем появится пожарный пирс, будет развиваться инфраструктура… Однако главная проблема, которая заставила жителей Ведлозера объединиться, пока окончательно не решена. Какая дальнейшая судьба ждет территорию под кадастровым номером 10:21:0060136:196? Возможно, через какое-то время земля, выделенная под огородничество, будет оформлена в собственность, а потом уже под индивидуальное жилое строительство. Ее можно будет продавать и покупать. Ведь итоговый документ публичных слушаний носит рекомендательный характер для органов публичной власти. Поэтому, ведлозерцы сомневаются, что в вопросе, связанным с Латышским пляжем, будет поставлена точка.

«Мы подошли с острой проблемой к главе ведлозерского сельского поселения Александру Георгиевичу Чугаю. Он предложил внести территорию в зеленую зону, которую не смогут межевать. Все же это реальный шаг. Это уже победа»,—- радуются дружные ведлозерцы. Они намерены не только следить за судьбой Латышского пляжа, но и бороться за него.