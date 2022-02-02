Легковой автомобиль въехал в фуру на скользком перекрестке на Кукковке

Легковой автомобиль врезался в фуру в районе перекрестка улиц Лыжная-Балтийская-Ломоносова в Петрозаводске.

Дорожный инцидент произошел накануне, 1 февраля, в 21:16 и попал в объектив камеры уличного наблюдения «Сампо.ру». Запись с моментом столкновения опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз».

В кадре видно, что перед светофором останавливается большегруз. Сзади в него врезается легковой автомобиль.

Подписчики сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» отметили, что в правой полосе на этом перекрестке очень скользко, проезжая часть не посыпана. Другие посоветовали держать дистанцию и снижать скорость в условиях карельской погоды.

Отметим, что это не первое ДТП в этом месте. Ранее во вторник фура протащила легковушку, а чуть позднее автобус ПАЗ попал в аварию. (фото vk.com)