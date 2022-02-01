Фура наехала на легковой автомобиль на Кукковке

Дорожный инцидент произошел на пустой дороге утром 1 февраля, сообщает dtpptz.ru. Авария в районе пересечения улицы Лыжная-Балтийская и Ломоносова попала в объектив городских камер «Сампо.ру» и CityLink.

На записи видно, что легковой автомобиль стоит перед перекрестком, на светофоре в это время горит «красный».

В этот момент сзади движется фура. Грузовик выталкивает легковушку и останавливается.