Плохие дрова стали причиной холода в квартирах жителей Муезерского

Глава администрации Муезерского района Александр Пашук на совещании по социально-экономическому развитию района рассказал, что нынешней зимой много жалоб на холод в квартирах поступало от жителей поселка Муезерский.

Проблема в том, что в котельную поселка, которая отапливается дровами, поступали дрова очень низкого качества. Пашук считает, что единственный выход - установить в котельной дополнительные котлы под каменный уголь. Министр строительства Виктор Россыпнов поддержал это предложение.

Другая проблема района - регулярные перебои в электроснабжении. В поселке Лендеры на новогодние праздники три дня не было электроэнергии, а в Суккозеро в декабре 2021 и январе 2022 года было 18 аварийный отключений электроэнергии.

В общей сложности жители Суккозеро просидели без света в декабре и январе 49 часов. В поселке Лендеры, по мнению главы районной администрации, необходимо восстановить стационарный электрогенератор.

Пашук поднял и проблему бездомных собак, которая беспокоит жителей района. Район в качестве субвенций ежегодно получает на отлов бездомных собак 850 тысяч рублей. В прошлом году удалось истратить только 190 тысяч рублей.

Пашук отметил, что нет организации, которая бы согласилась выполнить работы по отлову животных. Он рассказал, что в Костомукше готовы построить в приюте для бездомных животных 20 новых вольеров для собак, отловленных в Муезерском районе. Но, по словам главы администрации, выделенные деньги нельзя потратить на строительство вольеров и содержание животных.

По поводу проблемы бездомных собак глава Карелии Артур Парфенчиков сказал, что «нужно бить во все колокола» и «принимать жесткие решения». Правда, пока не понятно, какие конкретно решения собирается принимать карельское правительство, чтобы решить проблемы с бездомными собаками. (фото pixabay.com, Pexels)