Поселок на севере Карелии третьи сутки выживает без света и связи

За несколько дней до Нового года в карельском поселке на границе с Финляндией наступил конец света. Из-за аварии на ЛЭП населенный пункт Лендеры оказался в полном блэкауте.

В поселке в Муезерском районе третьи сутки нет ни связи, ни электричества. Электроснабжение в поселке было отключено 28 декабря. Все это время местные жители спасаются у печей, которые дают хоть немного света, зажигают свечи, их родственники, с которыми они успели связаться, пишут чиновникам в надежде получить ответ, когда же элекстроснабжение будет восстановлено.

Как рассказала нашему изданию читательница Елена, у которой в Лендерах живут родители, 29 декабря электричество в поселке появилось всего на пару часов, а затем свет пропал совсем.

В четверг, 30 декабря, женщина не смогла дозвониться до родных в Лендерах и забеспокоилась. Около пяти часов вечера она позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу, там ей сообщили, что ремонтники из Поросозера обнаружили повреждение и устраняют его, однако, когда аварию ликвидируют, ответить не смогли.

У некоторых в домах печное отопление и люди спасаются у печек. Кто-то еще только строит свое жилье и вынужден переселяться к родственникам с печами. У кого-то в домах есть собственные генераторы, однако в поселке нет бензина, чтобы их заправить.

Сильнее всего не повезло тем, кто живет в благоустроенных квартирах. По словам Елены, они остались вообще без всего.

Женщина говорит, что в поселке невозможно купить даже свечи, так как их все разобрали. Жители третьи сутки сидят при лампадках и когда появится свет и связь – никто не дает прогнозов.

Родственники жителей погрузившегося во тьму поселка обратились к губернатору. Но, по словам Елены, конкретного ответа, когда же вернется свет, услышать от него им до сих пор не удалось.