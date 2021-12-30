В магазине Карелии торговали контрафактной спортивной одеждой

Таможенники обнаружили в одном из магазинов Карелии контрафактную одежду с логотипом известного бренда.

Контролирующие органы изъяли из оборота 22 единицы продукции, сообщили в пресс-службе карельской таможни.

В 2021 году в ходе трех проверок из магазинов изъяли 1304 единицы контрафакта, в том числе обувь и товары легкой промышленности. По выявленным фактам были возбуждены дела об административном правонарушении. (фото источника)