30 декабря 2021, 20:29
В магазине Карелии торговали контрафактной спортивной одеждой
продукцию с признаками подделки изъяли таможнники
Таможенники обнаружили в одном из магазинов Карелии контрафактную одежду с логотипом известного бренда.
Контролирующие органы изъяли из оборота 22 единицы продукции, сообщили в пресс-службе карельской таможни.
В 2021 году в ходе трех проверок из магазинов изъяли 1304 единицы контрафакта, в том числе обувь и товары легкой промышленности. По выявленным фактам были возбуждены дела об административном правонарушении. (фото источника)