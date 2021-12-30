30 декабря 2021, 18:07
Два автомобиля сильно столкнулись на набережной Варкауса
После столкновения одна из машин покатилась в сугроб
Днем 30 декабря на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская в Петрозаводске столкнулись два автомобиля, сообщает dtpptz.ru.
Дорожный инцидент запечатлели камеры наблюдения компаний «Сампо.ру» и CityLink.
Один из участников двигался по набережной в прямом направлении, другой выезжал со стороны Московской, чтобы повернуть налево. Произошло столкновение. Одна машина остановилась, а другая покатилась в сугроб.