Два автомобиля сильно столкнулись на набережной Варкауса

Днем 30 декабря на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская в Петрозаводске столкнулись два автомобиля, сообщает dtpptz.ru.

Дорожный инцидент запечатлели камеры наблюдения компаний «Сампо.ру» и CityLink.

Один из участников двигался по набережной в прямом направлении, другой выезжал со стороны Московской, чтобы повернуть налево. Произошло столкновение. Одна машина остановилась, а другая покатилась в сугроб.