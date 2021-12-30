Петрозаводчанин год ездил по поддельным водительским правам

37-летнего петрозаводчанина осудили за использование поддельного водительского удостоверения. В октябре автомобиль, которым управлял петрозаводчанин, остановили в Прионежском районе. Он показал сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение, которое как оказалось, было не настоящим, сообщили в пресс-центре прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что мужчина учился в автошколе, но сдать экзамен не смог. В Интернете он купил права на свое имя и в течение года ездил по ним. Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на полгода. Приговор не вступил в силу. (фото pixabay.com, Skica911)