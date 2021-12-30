Водитель погиб на трассе в Карелии за день до Нового года

Авария со смертельным исходом произошла утром в четверг, 30 декабря, в Прионежском районе.

По предварительной информации Госавтоинспекции Карелии, в 07:20 водитель автомобиля «Хендай Солярис» выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным фургоном ГАЗ. После этого автомобиль «Фиат», который двигался следом за легковым автомобилем, наехал на «Хендай».

В результате аварии погиб 39-летний сегежанин, находившийся за рулем легкового автомобиля.

Портал Dtpptz.ru опубликовал фотографии с места аварии и видео последствий ДТП.

По данным издания, серьезная авария произошла в районе Шуи на прямом участке дороги. По одной из версий, «Хендай» и «Фиат» двигались в сторону Санкт-Петербурга. Грузовой фургон направлялся в сторону Мурманска.

Сначала произошло встречное столкновение автомобиля «Хендай» и фургона. Транспортные средства отбросило в сторону. После этого в аварийные автомобили врезался «Фиат». (фото на главной vk.com)