Семья в Петрозаводске взяла заем 3,5 млн рублей и перевела аферистам

В полицию в Петрозаводске обратилась 58-летняя женщина и рассказала, что вместе с 63-летним супругом стала жертвами аферистов. Семья перевела мошенникам 3,5 миллиона кредитных средств, сообщили в МВД Карелии.

Дама уточнила, что ей позвонили в начале декабря якобы из службы безопасности конкретного банка. Собеседник сообщил, что на женщину и ее мужа незаконно оформили кредиты в сумме 3 500 000 рублей.

Чтобы отменить неправомерные операции и разоблачить преступников, нужно было занять в банках ту же сумму и перевести на безопасные счета.

После этого на связь с семьей вышел «майор» из силового ведомства. Он все подтвердил и потребовал исполнять инструкции. Также он сказал, что это секретная операция, о ней никто не должен знать.

В течение месяца муж с женой находились под пристальным вниманием «работника банка». Они оформили кредиты в трех кредитных организациях и перевели неизвестным многомиллионную сумму. Лишь спустя некоторое время потерпевшие осознали, что попались на уловку злоумышленников. //

Фото: Olga1205/Pixabay.com