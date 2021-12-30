Фура в Сегежском районе вылетела с трассы и перевернулась

В среду, 29 декабря, на трассе в Сегежском районе опрокинулась фура. Об этом рассказал очевидец ДТП в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

По словам автомобилиста, при выезде из Сегежи он увидел два съехавших в кювет грузовика. Но водитель одного смог выехать сам. Второй перевернулся и ожидал помощи.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали, что за рулем опрокинувшейся фуры Volvo был 60-летний житель Подмосковья. Авария случилась в 18:40, шофер не пострадал. // Фото: источник