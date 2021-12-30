Продуктовый склад в Сегеже чуть не сгорел из-за замыкания

Сотрудники вневедомственной охраны в Сегеже предотвратили возникновение пожара на продуктовом складе. Они заметили задымление и вызвали спасателей, сообщили в Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил на пульт утром в среду, 29 декабря. Группа задержания приехала на склад продуктов в Сегеже и вызвала представителя организации.

Осмотрев помещение, росгвардейцы увидели задымление и срочно обесточили объект. Вскоре приехали пожарные расчеты. Предполагается, что причиной опасной ситуации стало замыкание электрической проводки. // Фото: источник