Двух таксистов-нелегалов поймали в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска и налоговой инспекции вместе провели мероприятие «Такси». В ходе рейдов выявили двоих нарушителей, сообщили в ГИБДД.

Инспекторы ДПС проверяли водителей легковых такси. Полицейские пресекли два факта нелегальной перевозки пассажиров.

Сотрудники налоговой инспекции составили протоколы об административных нарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. // Фото: источник