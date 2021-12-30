30 декабря 2021, 12:23
Двух таксистов-нелегалов поймали в Петрозаводске
Профилактическое мероприятие «Такси» прошло в карельской столице
Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска и налоговой инспекции вместе провели мероприятие «Такси». В ходе рейдов выявили двоих нарушителей, сообщили в ГИБДД.
Инспекторы ДПС проверяли водителей легковых такси. Полицейские пресекли два факта нелегальной перевозки пассажиров.
Сотрудники налоговой инспекции составили протоколы об административных нарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. // Фото: источник