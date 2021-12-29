29 декабря 2021, 11:09
Поселок в Карелии остается без электричества со вторника
Из-за аварии жители населенного пункта Лендеры остаются без света второй день
В поселке Лендеры Муезерского района 28 декабря отключилось электричество. В районной администрации сообщили, что это случилось из-за аварии на ЛЭП Мотко-Лендеры.
Власти запустили дизельные источники питания на котельных поселка. На место аварии выехала ремонтно-восстановительная бригада из Поросозера.
В Лендеры направили автомобиль районной администрации с дополнительным бензогенератором, чтобы обеспечить электричеством поселковый водозабор. // Фото: Romario99/Pixabay.com