29 декабря 2021, 11:09
Происшествия

Поселок в Карелии остается без электричества со вторника

Из-за аварии жители населенного пункта Лендеры остаются без света второй день

В поселке Лендеры Муезерского района 28 декабря отключилось электричество. В районной администрации сообщили, что это случилось из-за аварии на ЛЭП Мотко-Лендеры.

Власти запустили дизельные источники питания на котельных поселка. На место аварии выехала ремонтно-восстановительная бригада из Поросозера.

В Лендеры направили автомобиль районной администрации с дополнительным бензогенератором, чтобы обеспечить электричеством поселковый водозабор. // Фото: Romario99/Pixabay.com

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новости Карелии
Муезерский район
отключение электричества