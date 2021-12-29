Поселок в Карелии остается без электричества со вторника

В поселке Лендеры Муезерского района 28 декабря отключилось электричество. В районной администрации сообщили, что это случилось из-за аварии на ЛЭП Мотко-Лендеры.

Власти запустили дизельные источники питания на котельных поселка. На место аварии выехала ремонтно-восстановительная бригада из Поросозера.

В Лендеры направили автомобиль районной администрации с дополнительным бензогенератором, чтобы обеспечить электричеством поселковый водозабор. // Фото: Romario99/Pixabay.com