Пенсионер в Петрозаводске перевел аферистам миллион рублей

В полицию обратился 72-летний житель Петрозаводска и рассказал, что мошенники похитили его сбережения. Пенсионер поверил им и перевел миллион рублей, сообщили в МВД Карелии.

Все произошло как обычно в подобных случаях. Мужчине позвонили якобы из банка и напугали, рассказав, что к его карте получили доступ злоумышленники.

Чтобы спасти деньги, нужно было перевести их на «безопасный» счет. Пенсионер общался с аферистами в течение четырех дней: с 24 по 27 декабря. В итоге он обналичил миллион рублей и отправил преступникам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Но шанс вернуть деньги ничтожно мал, как показывает практика. //

Фото: Evgeny/Pixabay.com