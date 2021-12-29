Иномарка в Петрозаводске сбила пенсионерку, которая шла на «зеленый»

Во вторник, 28 декабря, водитель на легковом автомобиле сбил пожилую женщину в Петрозаводске. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что это случилось на Комсомольском проспекте.

Проезжую часть на зеленый разрешающий сигнал светофора в 11:00 переходила 71-летняя женщина. В нее врезался мужчина на Suzuki Ignis.

В результате наезда пенсионерка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

В ГИБДД сообщили, что в декабре на дорогах пострадали уже 13 пешеходов, в том числе два ребенка. Причем восемь аварий случились по вине водителей. // Фото: источник