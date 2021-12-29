Иномарка в Карелии снесла дорожный знак и получила повреждения

Во вторник, 28 декабря, произошла авария на трассе «Кола» в Олонецком районе. Volkswagen на скорости врезался в дорожный знак, сообщили в группе ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» ВКонтакте.

Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 11:25. На 266-м километре «Колы» легковой автомобиль занесло, он буквально снес дорожный знак.

На столбе была табличка «Самбатукса». К счастью, никто не погиб и не пострадал. Только сильно помяло иномарку, а столб упал.

На место аварии выезжал личный состав пожарной части по охране Олонца. // Фото: источник