29 декабря 2021, 09:32
Иномарка в Карелии снесла дорожный знак и получила повреждения
Легковой автомобиль занесло на трассе в Олонецком районе
Во вторник, 28 декабря, произошла авария на трассе «Кола» в Олонецком районе. Volkswagen на скорости врезался в дорожный знак, сообщили в группе ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» ВКонтакте.
Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 11:25. На 266-м километре «Колы» легковой автомобиль занесло, он буквально снес дорожный знак.
На столбе была табличка «Самбатукса». К счастью, никто не погиб и не пострадал. Только сильно помяло иномарку, а столб упал.
На место аварии выезжал личный состав пожарной части по охране Олонца. // Фото: источник