Многоквартирный деревянный дом вспыхнул в Петрозаводске

Вечером во вторник в 20 часов 21 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило тревожное сообщение о том, что на улице Прионежской горит 4-квартирный деревянный жилой дом.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то в деревянном строении горела наружная стена.

Не мешкая, пожарные провели эвакуацию людей. В результате проведенных работ из горящего дома было эвакуировано 11 человек, среди которых находилось восемь детей, часть жильцов самостоятельно покинули горящее строение.

После того как жизням людей больше ничего не угрожало, профессионалы быстро справились с огнем, тем самым спасли дом.

В результате пожара в деревянном доме огнем была повреждена наружная стена на общей площади три квадратных метра.

По какой причине произошел этот пожар, сейчас устанавливают специалисты.

Еще один пожар в жилом секторе произошел сегодня ночью на севере Карелии.

В 01 час 08 минут в городе Сегеже жильцы 5-этажного дома на улице Монтажников были напуганы запахом дыма в подъезде.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия. Но помощь профессионалов не потребовалась. Жильцы дома самостоятельно подручными средствами справились с огнем в подъезде на пятом этаже, где горел мусор. По всей видимости, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Сейчас по данному пожару проводится проверка.

Всего же с начала года на территории Карелии было зарегистрировано 1608 пожаров, что на четыре процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На пожарах было спасено 390 человек. // Фото: Pexels/Pixaвay.com