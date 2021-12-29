В окно к пенсионерке проникли пожарные и спасли ее

Утром 28 декабря на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Люди сообщали, что в квартире жилого дома на улице Зайцева пожилая пенсионерка просит о помощи.

На место происшествия выехал один пожарный расчет и парамедики из специализированной пожарно-спасательной части города Петрозаводска.

Прибыв к месту вызова, пожарные через окно проникли в квартиру, расположенную на первом этаже. Как оказалось, они подоспели вовремя, пожилая женщина нуждалась в срочной медицинской помощи, которую ей прямо на месте оказали пожарные парамедики, после чего на своей машине доставили женщину в БСМП. // Фото: beejees/Pixabay.com