Жителя Карелии обманули при попытке купить машину

47-летний житель Олонецкого района искал себе машину, а наткнулся на мошенников. На популярном сайте объявлений он нашел информацию о продаже отечественного автомобиля за 360 тысяч рублей. Мужчина связался с продавцом и тот предложил внести 45 тысяч рублей в качестве предоплаты, после чего обещал доставить машину из Твери.

Покупатель согласился перевести только пять тысяч рублей, а все остальное после получения машины. Продавца такое предложение устроило. Как только покупатель отправил деньги, продавец перестал выходить на связь, а обманутый мужчина обратился в полицию.

В МВД возбудили уголовное дело, а оперативники установили подозреваемого, сообщили в пресс-центре МВД. Им оказался 25-летний житель Урала ранее причастный к аналогичным преступлениям. Подозреваемый в мошенничестве вернул деньги жителю Карелии. Расследование уголовного дела продолжается. (фото pixabay.com)