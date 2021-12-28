Россиянин обменял пять «сувенирных» миллионов в банкомате

Аферист в миг стал миллионером, после того, как банкомат на Каланчевской улице в Москве принял у него пятитысячные сувенирные купюры.

По информации телеканала РЕН ТВ, мужчина внес на счет более 12,7 млн рублей. На банкнотах была пометка, что они «не являются платежным средством». Когда счет был пополнен, мужчина сходил в соседний банк и обналичил пять миллионов.

Один из работников банка сообщил в полицию, когда заметил подмену. (фото pixabay.com, TBIT)