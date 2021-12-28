ФСБ задержала за взятку директора регоператора Ивана Новикова

Руководитель компании ООО «Карельский экологический оператор», который не так давно еще существовал под названием «Автоспецтранс», задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в даче взятки. Об этом сегодня сообщает «Столица на Онего».

По информации издания, Ивана Новикова задержали вечером 27 декабря по подозрению в даче 200 тысяч рублей чиновнику Единого информационно-расчетного центра республики Карелия.

Следователи возбудили уголовное дело. На днях должно состояться заседание об избрании меры пресечения директору регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Карелии. (фото rotko10.ru)