Ревнивец пригрозил бывшей жене и оклеветал ее «ВКонтакте»

37-летнего жителя Сегежи судили после того, как он угрожал убить бывшую жену, а также наговорил на нее в Интернете.

Мужчина летом 2021 года на почве ревности угрожал экс-супруге. Также «ВКонтакте» он опубликовал клеветнические высказывания, порочащие честь и достоинство бывшей жены, рассказали в прокуратуре.

Мужчину осудили. Ему назначили 180 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу. (фото pixabay.com, Pexels)