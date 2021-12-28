Снегоуборочная машина попала в ДТП под Петрозаводском

Комбинированная дорожная машина завалилась на бок в районе Чалны в Пряжинском районе. Сообщение о дорожном происшествии появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Перед Чалной, опрокинулась КДМка. Лежит на боку. Пытаются вытаскивать. Движение заблокировано во всех направлениях»,

- сообщается в группе.

Угодившую в аварию КДМ вытаскивала спецтехника. Движение оказалось затруднено. (фото vk.com)